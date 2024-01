RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 36,53 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 36,53 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.209 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Gewinne von 19,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,63 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 54,18 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,03 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu

Trading Idee: RWE - Lage trübt sich weiter ein, langfristiges Verkaufssignal?