RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf RWE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 30,50 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 30,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 30,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 944.950 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 19,18 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,81 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte RWE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Zahlreiche Wahlprofiteure am Aktienmarkt - darunter Immobilienwerte und Versorger

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im DAX

Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels