RWE Aktie News: RWE reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 30,49 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 30,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 30,66 EUR. Mit einem Wert von 30,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.512.851 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. 19,22 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 41,81 EUR.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,07 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,02 EUR je Aktie.

