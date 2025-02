RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 30,52 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 30,52 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 30,53 EUR. Mit einem Wert von 30,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 226.970 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,10 Prozent. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 9,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,81 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 4,74 Mrd. EUR, gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,90 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

