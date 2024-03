RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 31,20 EUR zu.

Das Papier von RWE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 31,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 321.801 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 50,05 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.744,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je Aktie aus.

