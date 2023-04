RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Vormittag

Aktien in diesem Artikel RWE 41,06 EUR

Die RWE-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,05 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 41,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,05 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.634 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 6,64 Prozent wieder erreichen. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 19,33 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 51,59 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.855,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 15.05.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

RWE-Aktie etwas leichter: RWE legt Grundstein für "RWE Foundation"

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie etwas höher: Gewerkschaften kündigen Warnstreik in Energiebranche an

