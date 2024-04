RWE Aktie News: RWE fällt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,59 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 31,59 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,59 EUR ab. Bei 31,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 39.755 Aktien.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 36,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 5,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 49,77 EUR.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

