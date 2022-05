RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.046.823 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 48,43 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.002,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.783,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aktien von RWE, Uniper und Co. sehr schwach: Furcht vor Sondersteuer setzt Versorger-Titel unter Druck

RWE-Aktie etwas leichter: RWE-Chef rechnet mit sinkenden Gaslieferungen aus Russland

Experten sehen Chancen für RWE-Aktie: Zukunftsenergie im Auftrag der Bundesregierung

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE