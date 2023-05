RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel RWE 39,63 EUR

Die RWE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 39,55 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,54 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 575.550 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 11,15 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9.409,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 8.002,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von RWE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,58 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE