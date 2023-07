RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 39,46 EUR nach.

Um 09:07 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,46 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 39,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,59 EUR. Bisher wurden heute 64.964 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 20.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,64 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

