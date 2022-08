RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,55 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,95 EUR zu. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 43,36 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,61 EUR. Bisher wurden heute 617.783 RWE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,69 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,80 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von RWE.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

