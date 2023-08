RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,14 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 39,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 39,37 EUR. Bei 38,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 408.535 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 12,31 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2022 auf bis zu 36,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie im Plus: RWE verkauft tschechisches Gasspeichergeschäft in Millionendeal

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe RWE-Investition eingebracht