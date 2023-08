RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,02 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 39,02 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 39,12 EUR. Bei 38,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.814 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,91 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,68 EUR je Aktie.

