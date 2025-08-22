RWE Aktie News: RWE fällt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 35,16 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 35,16 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,87 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 543.690 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. 7,45 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,56 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

