RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 35,08 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 35,08 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,87 EUR ab. Bei 35,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 172.976 Aktien.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,70 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 20,87 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,56 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je RWE-Aktie.

