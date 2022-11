RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagvormittag fester

Um 09:22 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 41,94 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,61 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.555 Stück gehandelt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 28,97 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,995 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,05 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Gesetzentwurf zur Strompreisbremse möglicherweise verfassungswidrig

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Sicherheit über Übergewinnsteuer stützt Versorger

Stromverbrauch in Deutschland geht zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com