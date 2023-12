RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:40 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 40,86 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 980.324 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,79 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

