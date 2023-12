RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagvormittag ins Plus

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,86 EUR zu.

Um 17:40 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,86 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,92 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,52 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 980.324 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 6,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 29,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,77 EUR aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

