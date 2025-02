RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 30,72 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 30,72 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 30,75 EUR. Mit einem Wert von 30,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 977.632 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,33 Prozent. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 9,64 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 13.11.2024. In Sachen EPS wurden 1,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,90 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 3,02 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

