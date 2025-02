RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 30,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,48 EUR. Bisher wurden heute 53.812 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 19,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 8,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,81 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

