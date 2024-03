RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag im Minusbereich

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 31,09 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 31,09 EUR ab. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,21 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 393.777 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,03 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Mit einem Zuwachs von 38,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 EUR an.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

