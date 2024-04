RWE Aktie News: RWE steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 32,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 32,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.205.567 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 43,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,14 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von RWE.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag