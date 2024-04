RWE Aktie News: RWE macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 32,09 EUR zu.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,09 EUR. Bei 32,11 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,96 EUR. Zuletzt wechselten 41.708 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 6,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,14 EUR.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,03 Prozent verringert.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

