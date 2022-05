RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 26.05.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 41,94 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 41,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,43 EUR. Bisher wurden heute 641.098 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 47,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,14 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8.002,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.783,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

