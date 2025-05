RWE Aktie News: RWE steigt am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 32,71 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 32,71 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,73 EUR. Bei 32,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.174 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2024 erreicht. Gewinne von 9,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,39 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr bedeutet

Aktien von Nordex, RWE & Co. legen zu: Equinor darf in USA weiterbauen

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen