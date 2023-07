RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 40,93 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 40,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.348.460 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,40 Prozent zulegen. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,68 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 11.05.2023 vor. Das EPS lag bei 2,25 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.409,00 EUR im Vergleich zu 8.002,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

