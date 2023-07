RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 40,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 40,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 41,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.089.488 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,21 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,68 EUR.

Am 11.05.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.002,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

