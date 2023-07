RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 40,53 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 40,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 40,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,95 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.943 Stück gehandelt.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 11,05 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,77 EUR.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je RWE-Aktie belaufen.

