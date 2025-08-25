RWE Aktie News: RWE fällt am Dienstagmittag

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 35,20 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 35,20 EUR nach. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 35,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.965 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,33 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 21,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,56 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

