RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 35,12 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 35,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 35,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,35 EUR. Zuletzt wechselten 408.162 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,56 EUR.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

