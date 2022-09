RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag südwärts

Die RWE-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 39,36 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 39,07 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,80 EUR. Bisher wurden heute 721.037 RWE-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 32,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 3.792,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com