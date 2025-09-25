RWE Aktie News: RWE steigt am Nachmittag

So bewegt sich RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 37,83 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 37,83 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,84 EUR an. Bei 37,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 642.652 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,84 EUR markierte der Titel am 26.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,62 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

