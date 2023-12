RWE Aktie News: RWE zieht am Dienstagnachmittag an

RWE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,86 EUR zu.

Um 17:40 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,86 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 40,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 980.324 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 6,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,79 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6.072,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von RWE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

