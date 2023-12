RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 40,86 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie konnte um 17:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 40,86 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,52 EUR. Bisher wurden heute 980.324 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Gewinne von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,77 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

RWE-Aktie fester: RWE kauft Norfolk-Offshore-Windportfolio von Vattenfall in Großbritannien

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Abgaben