RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag im Minus

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 41,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,32 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 594.536 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 28,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,68 EUR an.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

