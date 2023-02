RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01:25 Uhr 0,5 Prozent auf 40,11 EUR. Bei 40,40 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,08 EUR. Zuletzt wechselten 272.798 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 8,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,64 EUR an.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.744,00 EUR – ein Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4.855,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

