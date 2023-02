RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 40,23 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,40 EUR zu. Bei 40,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 415.638 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 8,51 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,64 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.11.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.744,00 EUR im Vergleich zu 4.855,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 4,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

