RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 30,67 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 30,67 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,74 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.326.467 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 43,03 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.02.2024 bei 30,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 1,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,994 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,14 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,77 EUR je RWE-Aktie.

