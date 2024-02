RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 30,45 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 30,45 EUR. Bei 30,53 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 124.197 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 29,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,79 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,994 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,14 EUR für die RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 5,77 EUR je Aktie aus.

