RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 30,08 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 30,08 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 29,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,54 EUR. Zuletzt wechselten 1.993.714 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,07 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,74 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

