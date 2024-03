RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Mittwochmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,15 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,15 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,20 EUR zu. Bei 31,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342.050 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,43 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 50,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

