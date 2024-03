RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 31,47 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 31,47 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 31,57 EUR. Bei 31,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 779.457 Stück.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,05 EUR aus.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.072,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von RWE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je RWE-Aktie.

