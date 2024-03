Notierung im Blick

RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

27.03.24 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 31,14 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 31,14 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,16 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.371 RWE-Aktien umgesetzt. Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 27,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 3,40 Prozent wieder erreichen. RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,05 EUR. Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025. Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,78 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester

