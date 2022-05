RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag schwächer

Die RWE-Aktie wies um 27.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 41,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,71 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 683.630 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2021 auf bis zu 28,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 44,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.002,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

