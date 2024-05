RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,81 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 34,81 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 34,99 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,14 EUR. Bisher wurden heute 460.656 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 15,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,68 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 9,41 Mrd. EUR umsetzen können.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je RWE-Aktie belaufen.

