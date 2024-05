RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,36 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,36 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 34,36 EUR zu. Bei 34,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15.771 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit Abgaben von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,68 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

