RWE Aktie News: RWE behauptet sich am Donnerstagmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,60 EUR.

Mit einem Wert von 40,60 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 40,75 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,14 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430.878 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gewinne von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,73 EUR an.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,19 EUR fest.

