RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 40,66 EUR nach oben.

Das Papier von RWE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 40,66 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.753 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,73 EUR an.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.002,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,01 EUR je RWE-Aktie.

