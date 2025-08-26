RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochmittag
Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,18 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,18 EUR zu. Bei 35,27 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 178.262 RWE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,09 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,56 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.
Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
