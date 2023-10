RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich RWE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,69 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,95 EUR an. Bei 35,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 700.821 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.298,00 EUR umgesetzt worden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer